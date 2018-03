Peuter gewond bij ongeval op glijbaan ELIFNUR (2,5) RAAKT VERSTRIKT IN SJAAL OP SPEELPLAATS TIM VAN DER ZEYPEN

23 maart 2018

02u52 0 Willebroek De 2,5-jarige Elifnur Dundar uit Willebroek is gewond geraakt bij een ongeval op de speelplaats van haar kleuterschool. De peuter raakte vermoedelijk met haar sjaal verstrikt op de glijbaan en verloor zelfs even het bewustzijn. Politie en parket onderzoeken het incident.

"Wat is er exact gebeurd?", vraagt Elifnur's mama Canan (27) zich af. "Eens ik dat weet, kan ik gerust zijn en zal ik het allemaal pas kunnen verwerken." Afgelopen maandag kreeg de jonge mama telefoon van de basisschool GO Toverfluit. "Elifnur had zich verwond", doet Canan het verhaal. "Eerst dacht ik dat ze gevallen was en een arm of been had gebroken maar toen ik aankwam aan de school en ik zag dat zowel de MUG als de ambulance er stond, kreeg ik meteen een angstig gevoel." De jonge peuter was het bewustzijn verloren toen ze de glijbaan op de speelplaats had gebruikt. Vermoedelijk nadat ze was blijven hangen met haar sjaaltje aan een grote vijs. Een leerkracht van de school kon snel en alert ingrijpen. De peuter werd bevrijd uit haar benarde positie en opnieuw bij bewustzijn gebracht.





Hulpverleners namen het zekere voor het onzekere en besloten om de peuter naar het UZA in Edegem te brengen. Daar zou ze worden verzorgd en een nachtje in observatie worden gehouden. "Gelukkig mochten we snel opnieuw naar huis maar we moesten haar de eerste dagen nog goed in de gaten houden en haar toestand regelmatig controleren", gaat Elifnur's mama verder. "De eerste nacht thuis kreeg ze meteen nachtmerries. Ze was aan het roepen en aan het trappen in haar slaap, terwijl ze anders heel goed doorslaapt." Eens thuis beseften de ouders pas echt aan wat hun dochter was ontsnapt. "Ze leeft nog en dat is het belangrijkste", klinkt het. "Ik neem de school ook niets kwalijk, ik begrijp dat een ongeval snel is gebeurd maar omdat er nog een verhaal de ronde doet waarbij ze verstrikt raakte in een touw, wil ik meer en meer te weten komen wat er zich exact heeft afgespeeld." Daarom werd er melding gemaakt van het ongeval bij de politie. Die lichtte het parket van Mechelen in en er werd een onderzoek opgestart om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken. "Er werd een technisch dossier opgestart en de nodige mensen zullen worden verhoord", zegt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek.





Vertrouwen

De basisschool reageerde gisteren op het incident. Zij ontkrachten elke aanwezigheid van een touw. "Die zijn strikt verboden op de speelplaats van de kleuters", vertelt directrice Karine Eyckermans van de basisschool. De school betreurt het incident en benadrukt dat het opgelucht is dat Elifnur het goed stelt. Sinds maandag gaat de peuter wel niet meer naar de school. Of ze ooit nog zal terugkeren, is nog helemaal niet zeker. "Ik heb niets tegen de school of leerkrachten. Ik heb een goeie band met de leerkrachten maar op een of andere manier is het vertrouwen er niet meer", besluit Canan. Zij is nu op zoek naar een nieuwe school voor haar peuter. De basisschool betreurt die beslissing. "Wij nodigen haar graag uit voor een gesprek rond de tafel om het ongeval te bespreken", sluit de directrice af.