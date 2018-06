Personeel Seniorplaza schittert op expo FOTOGRAAF VOLGT 100 UUR LANG 10 MEDEWERKERS VAN WZC ELS DALEMANS

05 juni 2018

02u48 0 Willebroek In het Seniorplaza staat voor één keer het personeel zelf in de schijnwerpers. Fotograaf Jo De Groote volgde 10 medewerkers van het complex telkens 10 uur lang en toont nu het resultaat in de nieuwe tentoonstelling '24/7'. "De expo geeft prachtig weer hoe onze mensen hier het beste van zichzelf geven", zegt medewerker An Brusselmans.

"Deze expo was helemaal niet gepland, ik vroeg Jo immers om een bestaande fotoreeks te mogen tonen in onze exporuimte Plazarama. Maar toen ik hem contacteerde, stelde hij voor om speciaal voor Seniorplaza een compleet nieuwe tentoonstelling te maken. Hoe kon ik zoiets weigeren?", lacht Brusselmans.





"Jo volgde 10 mensen uit onze organisatie elk 10 uur lang op de werkvloer. Hij koos voor medewerkers aan de onthaalbalie, in de keuken, de verzorging, de technische dienst, de animatie en de vrijwilligers... Het werk in een woonzorgcentrum is vaak erg persoonlijk, maar Jo wist iedereen gerust te stellen. Hij drong zich niet op, vroeg niet te poseren ... Na een half uurtje in huis waren we al vergeten dat hij hier rondliep."





Kruisingen

"Jo wou echt alle aspecten in beeld brengen, daarom draaide hij ook vroege en late shifts en weekenddiensten mee. Het resultaat van zijn 100 uren werk monteerde Jo op grote fotopanelen. Het zijn heuse fotoverhalen geworden, met enorm veel respect voor de zorgsector. Het leuke is ook dat je 'kruisingen' ziet tussen de panelen onderling: de persoon uit het ene verhaal duikt ook op in beelden van iemand anders. Vooral de onthaalbalie -het centrale punt van Seniorplaza- is zo'n ontmoetingsplek."





Ook de fotograaf zelf is tevreden over zijn reeks. "De titel 24/7 verklapt het al: ik wil tonen wat mensen doen met hun tijd. In deze reeks focus ik specifiek op het leven achter de schermen van een zorgsite. Deze medewerkers worden met heel wat dingen geconfronteerd, en elke dag weer zetten ze zich hier opnieuw in voor de bewoners. Door de fotoverhalen samen te brengen in één reeks, gebeurt hetzelfde als op de werkvloer: al deze medewerkers vullen elkaar aan, en vormen zo samen een goeddraaiend team." De bewoners van Seniorplaza waren helemaal in hun nopjes met de expo. "Zij kregen niet alleen veel bekende gezichten te zien, maar waren ook blij dat ze op de beelden éindelijk konden ontdekken hoe bijvoorbeeld onze keuken eruitziet. Ongelooflijk toch, dat ze nieuwsgierig zijn naar iets dat voor ons vanzelfsprekend is", lacht Brusselmans.





24/7 van Jo De Groote is gratis te bezichtigen tot 2 september 2018 in de gebouwen van OTV/Seniorplaza.