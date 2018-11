Pc’s vol kinderporno: “Begonnen uit een fantasie” Parket eist dertig maanden cel met uitstel en internetverbod Tim Van der Zeypen

14 november 2018

18u40 0 Willebroek Het parket in Mechelen heeft een celstraf van dertig maanden met uitstel gevorderd tegen een 56-jarige man uit Willebroek. De politie trof bij hem twee pc’s aan die vol met kinderporno stonden. Het parket wou ook een internetverbod, de verdediging vroeg enige soepelheid.

De naam van de beklaagde dook in 2016 op in een dossier in Leuven. Daaruit bleek dat de vijftiger een foto had ontvangen waarop te zien was hoe een minderjarige een man oraal moest bevredigen. “Hierop werd beslist om een huiszoeking uit te voeren”, zei de openbaar aanklager. “Bij die huiszoeking werd een computer en een laptop gevonden. Die stond vol met kinderporno.” Uit verder onderzoek bleek later ook nog dat beklaagde zelf erg actief was in het online chatcircuit. Zo zou de beklaagde heel wat gesprekken hebben gevoerd en verspreidde hij ook zelf actief foto’s met kinderporno.

Fantasie

“Het is allemaal ontstaan uit een zekere fantasie, uit nieuwsgierigheid”, zei de man op zitting. Toen de feiten aan het licht kwamen, werden de computers in beslag genomen. Verder werd ook nog een USB-stick aangetroffen met bezwarende foto’s op. Het openbaar ministerie tilde zwaar aan de feiten omwille van het strafregister van de vijftiger. “Meneer werd al meermaals veroordeeld voor zedenfeiten en kreeg naast een internering ook nog verschillende celstraffen”, besloot de aanklager. Hij vorderde een geldboete van 2.000 euro alsook een celstraf van dertig maanden met gedeeltelijk uitstel.

De verdediging betwistte de feiten niet. Alleen vroeg hij om de celstraf volledig met uitstel op te leggen. “Eigenlijk was hij blij dat hij tegen de lamp liep”, verduidelijkte zijn advocaat Kris Luyckx. “Hij besefte dat het verkeerd was en de feiten begonnen te wegen. Hij zocht hulp. Met zijn arrestatie heeft hij die gevonden.” Sinds zijn voorleiding stond de vijftiger onder voorwaarden en volgde hij al een begeleiding voor zijn problematiek.

Internetverbod

Ook het verbod op internetgebruik, dat het parket opnieuw uitgesproken wou zien in het vonnis, werd al nageleefd. “Leg alleen geen verbod op internetaansluiting op”, aldus meester Lyckx. “U zou er ook zijn vrouw mee treffen”, zei meester Lyckx. “Laat zijn browsergeschiedenis bijvoorbeeld regelmatig controleren door de politie.”

Vonnis op 12 december.