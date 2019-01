Parket eist tot vijf jaar effectief voor Albanese dievenbende Tim Van der Zeypen

31 januari 2019

16u50 0 Willebroek Enkele leden van een professionele dievenbende stond vandaag terecht. Ze kunnen gelinkt worden aan een dertigtal feiten in het Mechelse arrondissement maar ook ver daarbuiten. Het parket eiste celstraffen tot vijf jaar tegen enkele verdachten die opgepakt werden in België, andere bendeleden zullen berecht worden in Albanië.

Het onderzoek naar de bende startte in december 2017 in Tisselt. Er werd toen ingebroken in een woning. De buit bestond volgens openbaar aanklager Peter Peereboom uit juwelen en geld. “Er werd toen een voertuig opgemerkt. Via die nummerplaat en het ANPR-netwerk konden we het verdachte voertuig identificeren”, aldus Peereboom.

Nadat ze nog geen twee weken later betrapt werden in de politiezone Kastze (Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst, red.) beschikten de speurde over hun telefoonnummer. Er volgde telefoontaps en op basis hiervan werd de hele bende in beeld gebracht. Die opereerde volledig vanuit Albanië met een uitvalbasis in België.

“Er waren blijkbaar leiders, chauffeurs en inbrekers”, klink het nog. De uitvoerders wisten ook heel goed waarmee ze bezig waren. De inbraken vonden veelal in de vooravond plaats, gebruiken dezelfde modus operandi en maakten gebruik van huurauto’s. Telkens werd er ingebroken met een koevoet, werden de woningen volledig doorzocht en bestond de buit uit geld, juwelen of horloges.”

Politie en gerecht reisde in het kader van het onderzoek ook af naar Albanië. Dat resulteerde uiteindelijk tot een gezamenlijke actie eind maart 2018. Er werden toen huiszoekingen uitgevoerd in Albanië en in België. Daarbij werden er in beide landen verschillende arrestaties uitgevoerd.

Op de rechtbank van Mechelen verschenen vandaag vijf verdachten. De overige verdachten zullen berecht worden in Albanië. “Omdat Albanië geen uitleveringen doet”, legde procureur Peereboom uit. “Zij zullen voor hun aandeel bij de Belgische inbraken berecht worden in Albanië.”

Het parket vorderde tegen spilfiguur Flori S. (26) een celstraf van vijf jaar effectief. De man was volgens het parket een van de initiatiefnemers. “Uit telefoontaps is gebleken dat hij dagelijks op pad wou om nog meer geld te kunnen verwerven”, besluit procureur Peereboom.

Zijn advocaat pleit binnen twee weken pas, zijn confraters kwamen vandaag al aan bod. Onder meer de raadsman van Ardit S. (24). De 24-jarige moest zich verantwoorden voor een tiental feiten. Hij riskeert tot drie jaar effectief. S.’ advocaat vroeg de rechtbank om zich te gedragen naar hun wijsheid. De feiten werden niet betwist.

Enkele slachtoffers stelden zich vandaag ook burgerlijke partij en vroegen een schadevergoeding. “Voor mijn cliënt is het zeker niet slecht dat zij hier vandaag op zitting zijn”, besloot de raadsman van S. “Nu kan hij zien welke schade hij aanricht.” Op 14 februari gaat de zaak verder.