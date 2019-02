Parket eist effectieve celstraf voor dief: “Tienbeurten kaart is vol” TVDZM

25 februari 2019

16u45 0 Willebroek Het parket heeft vanochtend een celstraf van dertig maanden gevorderd tegen Dimi T. (47) De man, met een inmiddels bijzonder gevuld strafregister, stond terecht voor een hele reeks diefstallen.

De feiten dateren intussen van een tijdje geleden. Volgens het openbaar ministerie pleegde hij een zeventiental diefstallen. “In winkels waaronder een zelfs met geweld”, vertelde openbaar aanklager Karel Berteloot. “De man beschikt bovendien over een bijzonder zwaar strafblad. De tienbeurten kaart is intussen vol. Meneer leert duidelijk niet uit zijn fouten. Enkel een effectieve bestraffing kan misschien nog helpen.”

Het merendeel van de feiten werd op zitting toegegeven. “Buiten de diefstal van een schroevendraaier, een koffiemachine en een microgolf oven in een buurthuis in Willebroek”, zei meester Nathalie Goedertier. Zij nam de verdediging van T. op zich: “Mijn cliënt beschikt niet over een wagen of fiets. Vertel me dan eens hoe hij die spullen kon vervoeren?” Ook de diefstal van een bromfiets werd nog betwist.

Voor de overige feiten werd een milde straf gevraagd. “Hij heeft een zware Speedverslaving maar probeert zijn leven op de rails te krijgen”, besloot de advocate. “Een straf met probatie-uitstel kan hem hierbij helpen. Zo kan hij werken aan zijn financieel -en drugsprobleem.” Een vonnis volgt op 11 maart.