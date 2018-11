Pannenkoekenbak en andere acties voor aankoop elektrische bakfiets Antoon Verbeeck

27 november 2018

13u37 0

Het Zorghotel van Seniorplaza is in teken van het goede doel ‘Music For Life’ met een aantal acties gestart. Van een pannenkoekenbak, een wintertombola en een verjaardagskalenders met foto’s van de residenten tot zelfgemaakte armbandjes, versgeperst fruitsap en zakjes snoep... nog tot februari wordt er geld ingezameld voor de aankoop van een elektrische bakfiets. Vandaag vond de pannenkoekenbak plaats. “Om de veertien dagen bakken we pannenkoeken op bestelling. Nog tot en met februari 2019 staan er verschillende acties op het programma om geld in te zamelen, enkel en alleen voor ons goede doel. Met een elektrische bakfiets, die een prijskaartje van 6.000 tot 8.000 euro heeft, willen we onze residenten vervoeren. Zo kunnen we hun grenzen om een gemakkelijke en aangename manier verruimen. We zullen de fiets ook beschikbaar stellen aan vrijwilligers, kinderen van residenten of buurtbewoners”, klinkt het bij het animatieteam.