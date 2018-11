Overstromingsgebied Bovenzanden wordt natuurgebied Els Dalemans

30 november 2018

18u25 1 Willebroek De Vlaamse Regering wil van het gecontroleerde overstromingsgebied Bovenzanden in Willebroek een natuurgebied maken. Om de mening van de Willebroekenaars te kennen, wordt op donderdag 6 december een participatiemoment georganiseerd.

“De Vlaamse Regering keurde op 12 oktober 2018 de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) goed voor het gebied Bovenzanden. Dat werd aangelegd in 1981 langs de Rupel, op grondgebied van de gemeente Willebroek”, zegt Christophe Vandevoort van het Vlaams Departement Omgeving.

“Bovenzanden werd ingericht als overstromingsgebied om overtollig water uit de Rupel op te vangen bij stormtij. Naast een veiligheidsfunctie wil de regering het gebied in de toekomst ook een natuurinvulling geven.”

“Het is de bedoeling dat het water in de toekomst elke dag op het ritme van eb en vloed in en uit het gebied stroomt. Door die getijdenwerking zal in Bovenzanden een specifieke getijdennatuur ontstaan, met een netwerk van slikken en schorren. Hiervoor moet wel een in- en uitwateringssluis gebouwd worden langs de Rupel. Om dit project te kunnen uitvoeren, moet nu eerst en vooral de bestemming van het gebied aangepast worden in het GRUP.”

Om iedereen een eerste keer te informeren over de plannen, wordt op 6 december om 19 uur een participatiemoment georganiseerd in de Lokettenzaal van het Oud Gemeentehuis van Willebroek, A. Van Landeghemstraat 101. De start- en procesnota ligt nog tot 25 januari 2019 ter inzage in het gemeentehuis van Willebroek. De documenten kunnen digitaal geraadpleegd worden via www.omgevingvlaanderen.be/grup. Schriftelijke opmerkingen formuleren kan tot 25 januari via diezelfde website.