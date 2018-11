Optocht en petitie tegen komst jachthaven Antoon Verbeeck

27 november 2018

21u01 1 Willebroek Buurtbewoners uit de Groene Laan, Nonnenvijverstraat en Kloosterstraat trokken vanavond in optocht naar de gemeenteraadzaal om daar, voor aanvang van de gemeenteraad, een petitie te overhandigen aan burgemeester Eddy Bevers (N-VA). De actievoerders willen duidelijkheid over de komst van een jachthaven in het centrum van Willebroek, een idee dat in verkiezingstijd door N-VA werd gelanceerd.

“Via een petitie willen we het gemeentebestuur duidelijk maken dat niemand voorstander is van een jachthaven. We hebben 956 handtekeningen op papier verzameld en 878 handtekeningen online”, zegt Bernard Devos namens het actiecomité. “Er moet iets gebeuren in het centrum, dat weet iedereen. Zowel op stedenbouwkundig vlak als op vlak van mobiliteit, leefkwaliteit en toerisme zijn er verschillende alternatieven die voor Willebroek een verschil kunnen maken zonder daarvoor het centrum te moeten lamleggen en een kwalitatieve woonwijk te moeten opofferen. We willen voorkomen dat dit idee het bestuursakkoord haalt.”

“Onze partij vindt dat er verandering moet komen in het centrum van Willebroek, dat momenteel heel wat leegstand kent”, reageert Eddy Bevers (N-VA). “De komst van een jachthaven, gecombineerd met kwalitatieve woningen en winkels, moet van het centrum een trekpleister maken. We zitten nu volop in de voorbereidingen van de opmaak van het beleidsplan. Het is nog te voorbarig om nu al te stellen dat je voor of tegen bent”, besluit Bevers.