Opschorting voor vuistslag met glas in het hand 04 juli 2018

Een 22-jarige uit Kampenhout heeft een opschorting van straf gekregen. Hij stond vorige maand terecht voor slagen en verwondingen. Eind februari 2017 sloeg hij met een glas in de hand op het gezicht van een andere jongeman. Die feiten vonden plaats in dancing Carré in Willebroek. Door het glas liep het slachtoffer snijwonden op in de hals. Er waren hechtingen nodig. De verdediging ontkende de slag niet maar voegde wel toe het enkel om een paniekreactie ging als gevolg van een duw en een opmerking over het Aziatische uiterlijke van beklaagde door het slachtoffer kort voor de feiten. Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding, de rechtbank ging daar op in. De twintiger moet nu net geen 1.300 euro betalen. (TVDZM)