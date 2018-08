Oplegger van vrachtwagen brandt uit 18 augustus 2018

02u27 0

Op de grens van Willebroek met Puurs is de oplegger van een vrachtwagen gisteren volledig uitgebrand. De trucker was net de oprit van de A12 opgedraaid richting Antwerpen toen andere bestuurders hem duidelijk maakten dat er iets mis was. De trucker reed de pechstrook op en ging poolshoogte nemen. De oplegger stond dan al in lichterlaaie. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. "De trekker kon gevrijwaard worden. De trucker kon deze op tijd ontkoppelen", aldus brandweerkapitein Eric Simons. De oprit van de autostrade werd afgesloten en bracht heel wat verkeershinder met zich mee. De takeling van de vrachtwagen gebeurde pas na de avondspits. Eerst moest de opgebrande elektronica overgeladen worden. (TVDZM)