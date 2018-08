Open Vld wil meer investeringen 29 augustus 2018

Open Vld Willebroek heeft de tien speerpunten voorgesteld van z'n verkiezingsprogramma. Volgens de partij lag een enquête die door 226 inwoners werd ingevuld grotendeels aan de basis. "We willen de komende zes jaar het investeringsbudget van de gemeente optrekken en extra middelen vrijmaken voor zowel voet- en fietspaden als voor sport- en jeugdaccommodaties", zegt lijsttrekker Bavo Anciaux. "We willen daarnaast de leefbaarheid in onze wijken en dorpen verbeteren door een actief veiligheidsbeleid te voeren maar ook door bijkomend groen en nieuwe speelvoorzieningen aan te leggen", vult voorzitter Arne Audiens aan. Andere punten: betere communicatie via bewonersvergaderingen, een aantrekkelijker handelscentrum, lagere gemeentebelastingen, dierenwelzijn en talentencheques voor ieder kind. (WVK)