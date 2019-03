Op zoek naar amfibieën in Broek De Naeyer Els Dalemans

18 maart 2019

10u36 0 Willebroek Wie alles wil weten over amfibieën, moet beslist deelnemen aan de natuurwandeling doorheen Broek De Naeyer in Willebroek. De provincie Antwerpen organiseert er op zondag 24 maart een ‘Amfibieënwandeling’.

“Elke twee maanden kan je deelnemen aan een geleide wandeling doorheen de prachtige natuur van het Broek De Naeyer en de Biezenweiden. Op zondag 24 maart focust onze domeinwachter op de wondere wereld van de amfibieën. Dit is het ideale moment: van begin maart tot eind mei zoeken amfibieën poelen op om er eitjes te leggen. Tijdens de wandeling kom je dan ook alles te weten over kikkerdril, paddensnoeren... én ook over heel wat andere bewoners van het Broek.”

“Vooraf inschrijven voor de wandeling is niet nodig, de deelname is gratis en iedereen vanaf 9 jaar is welkom. We verzamelen op zondag 24 maart om 14 uur aan de ingang van de Biezenweiden, ter hoogte van de Zwarte Beek, aan de Stuyvenbergbaan. Wandelaars trekken best gesloten kledij en stevige wandelschoenen aan.”