Op kiescampagne als verkeersslachtoffers 06 september 2018

Met de verkiezingen in aantocht gaan politici op zoek naar originele manieren om hun boodschap over te brengen. CD&V-kandidaten in Willebroek Gert Boey (nummer 2) en Maaike Bradt (lijsttrekker) lieten zich daarom met bodypaint omtoveren tot 'verkeersslachtoffers'. Het doel: aandacht vragen voor verkeersveiligheid. "We moeten het mogelijk maken dat iedereen zich veilig kan voelen in het verkeer, en daarvoor is een goede weginfrastructuur nodig: veilige routes, fietsstraten, verkeerslessen en een verkeerspark... Er vallen dagelijks te veel slachtoffers in het verkeer, en de gevolgen zijn vaak groot. In een zone 30 is de overlevingskans van voetgangers of fietsers bij een ongeval 98%, en in een zone 50 maar 24%. Aan die cijfers moeten we dringend wat doen." (EDT)