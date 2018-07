Oma's gezonde alternatief voor cola drink je bij 'El Gusto Loco' 04 juli 2018

02u35 0 Willebroek 'El Gusto Loco', zo heet het gloednieuwe bedrijfje van Willebroekenaars Michèle De Coninck en Patrick Staes. "We maken van onze hobby onze job: gefermenteerde dranken brouwen als gezonde vervanger van zoete frisdranken naar een aloud recept."

"Omdat ik al een tijdje sukkelde met mijn darmflora, raadde een vriendin me waterkefir aan. Die gefermenteerde drank was vroeger een traditionele gezondheidstip onder grootmoeders. Omdat ik in de winkel niet meteen vond wat ik zocht, ging ik zelf aan het brouwen", vertelt Michèle De Coninck.





Crowdfunding

"Mijn man is hobbykok en speelt graag met smaken. Ik vroeg hem om wat met fruit en kruiden te experimenteren, en zo varianten op mijn basisrecept te maken. We schotelden het resultaat voor aan vrienden, die meteen enthousiast reageerden. Daarop trokken we naar evenementen, waar we met onze producten 'mocktails' maakten die zeer in de smaak vielen. We gaan nu volledig voor de uitbouw van 'El Gusto Loco', en om dat alles mogelijk te maken organiseren we een crowdfunding. We zijn ervan overtuigd dat onze Nahua waterkefir en Nahua shrub - een siroop die je aanlengt met water - in de smaak zullen vallen bij het grote publiek. Ze bevatten amper suiker en zijn dus een gezond alternatief voor zoete frisdranken, zijn verfrissender dan 'gewoon' water, en ondersteunen meteen de spijsvertering en darmflora." (EDT)





Meer info op elgustoloco.eu