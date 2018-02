Okra vraagt aandacht voor senioren in 'zilverboek' 20 februari 2018

De leden van Okra Willebroek, Blaasveld en Tisselt overhandigden maandag hun 'zilverboek' aan het Willebroekse gemeentebestuur. Die nota geeft een stem aan de senioren in de Kanaalgemeente. "De groep ouderen wordt ook hier alsmaar groter, maar we worden jammer genoeg maar zelden gehoord. Met de plaatselijke verkiezingen in het vooruitzicht vinden onze 387 leden het daarom nodig om onze noden, ideeën en dromen kenbaar te maken", klinkt het. "Onze 55-plussers vragen voral meer aandacht voor een veiligere verkeerssituatie met meer controles. Op de tweede plaats staat een nettere en gezondere omgeving. En ook het meer rekening houden met senioren op zich is een aandachtspunt. We vragen dat ouderen nauwer betrokken worden bij het plaatselijk beleid. We hopen dat de lokale politici onze ideeën uit het Zilverboek zullen opnemen in hun verkiezingsprogramma's." (EDT)