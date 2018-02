Oefening baart kunst 21 februari 2018

Oefening baart kunst, moeten de kleutertjes van de Sancta Maria-basisschool in de Willebroekse Breendonkstraat hebben gedacht. Zij maakten dinsdagmiddag helemaal zelf lekkere spaghetti mét verse saus. Na het vele werk volgde ook het proeven, en het resultaat werd zonder meer gesmaakt. De kleuters toonden hun kookkunsten naar aanleiding van het grote spaghettifestijn, dat al voor het zevende jaar op rij georganiseerd wordt.





Wie zelf ook van een bord spaghetti of croque monsieur wil smullen, kan terecht in de refter van de Sancta Maria Basisschool in de Breendonkstraat op zaterdag 24 februari van 17 tot 20.30 uur en op zondag 25 februari van 11.30 tot 15 uur.