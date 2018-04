Noodwoning krijgt thuis op site Fort van Breendonk 21 april 2018

02u51 0 Willebroek Het was vrijdag puffen geblazen voor de leerlingen Houtbewerking van PTS Boom. Zij bouwden onder een brandende zon de laatste Willebroekse noodwoning van net na WOI op de site van het Fort van Breendonk.

"Na WOI werden er in Willebroek 142 noodwoningen opgetrokken, 6 op 6 meter groot uit houten prefab-elementen. Eén voor één verdwenen die woningen, in 2011 bleef er uiteindelijk nog maar één exemplaar over", zegt Herbart Beyers van Fort van Breendonk.





Leerlingen PTS

"Gelukkig wou de dienst onroerend erfgoed die laatste noodwoning redden van de ondergang, en we vonden de PTS-leerlingen bereid het huis te restaureren. Dat was een héle uitdaging: de woning vertoonde houtrot aan de hoeken, de gemetselde fundering was gescheurd en verzakt, de dakopbouw was op verschillende plaatsen gebarsten en de metalen onderdelen waren verroest. Bovendien bevatte de leien gevelbekleding asbest, en was in de voorgevel een garagepoort geïnstalleerd. Het bleek dus onmogelijk de woning herop te bouwen met de originele onderdelen. Het geheel wordt na opbouw volledig gezandstraald en geschilderd, om zo weer één geheel te creëren", zegt Herbart Beyers. "We plannen een officiële inhuldiging na 11 november, maar tijdens de Fortengordel in mei kan het publiek al kennismaken met de woning in opbouw. In de toekomst willen we het geheel inrichten als gezellig bruin café. Ook een expo over Willebroek tijdens WOI krijgt er onderdak." (EDT)