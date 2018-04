Nieuwe supermarkt telt 35 medewerkers 12 april 2018

02u38 0 Willebroek Carrefour opende gisteren een nieuwe supermarkt type 'Market' op de Dendermondsesteenweg in Willebroek. De winkel verschaft 35 personen werk.

De Carrefour Market komt op de plek waar voorheen een autogarage stond. "We hebben de buitenmuren behouden, maar volledig opgefrist. Binnenin is uiteraard alles veranderd en vernieuwd. Het is ook een erg ruime supermarkt geworden, 1.500 vierkante meter is groot!", zegt Baptiste van Outryve, Director PR & Corporate Communication van Carrefour. Buiten kwam een parking voor 118 wagens en een overdekte fietsenstalling. De keten bezit al twee buurtwinkels van het type Express in Willebroek. "Maar een traditionele supermarkt waar de klant naartoe gaat om zijn boodschappen voor meerdere dagen te doen, hadden we nog niet. Deze locatie leent zich hier uitstekende toe."





Versspecialist

De supermarkt wordt uitgebaat door Murat Güngor en telt 35 medewerkers, die grotendeels afkomstig zijn uit de regio. De winkel profileert zich als dé versspecialist, met een prominente plaats voor groenten en fruit. Ook de traiteur- en beenhouwerijafdeling springen in het oog. De winkel is ook op zondagvoormiddag geopend. (WVK)