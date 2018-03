Nieuwe hondenweide in park Den Blijk geopend 12 maart 2018

Willebroek De gemeente Willebroek is een grote hondenweide rijker. De speelplek voor viervoeters werd ingericht in park Den Blijk, meteen werden ook verschillende hondenwandelingen uitgestippeld.

"Dit project is gestart als onderdeel van ons 'proper-Willebroek-programma'. Een van de grote frustraties van inwoners bleek hondenpoep te zijn", zegt milieuschepen Maaike Bradt (CD&V). "In plaats van hondeneigenaars te gaan viseren, zochten we samen met hen naar oplossingen. Zo groeide het plan om naast de grote weide in 't Blaasvelds Broek ook een hondenweide in te richten in het centrum. In park Den Blijk was voldoende ruimte beschikbaar. We omheinden een terrein van zo'n 2.200 m². Als spelelementen gebruikten we oude rioolbuizen uit het centrum, een leuke recuperatie. Voor de baasjes plaatsten we rust- en picknickbanken. Meteen stippelden we ook een vijftal wandelingen uit doorheen Willebroek, die leuk en geschikt zijn voor viervoeters. Langs deze wegen vind je handige hondenpoepbuizen. Elke wandeling kruist ook de speelweide in Den Blijk. De hondeneigenaars die mee deze plannen uitdokterden zijn intussen 'ambassadeurs' geworden en maken volop promotie." (EDT)