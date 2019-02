Nieuwe dameskledingzaak 'Infinity Fashion' opent deuren Els Dalemans

15 februari 2019

18u56 0 Willebroek ‘Infinity Fashion’, zo heet de nieuwe dameskledingzaak die op zaterdag 16 februari de deuren opent in Willebroek. Zaakvoerster Sindi Teugels koos heel bewust voor de Kanaalgemeente. “Er zit héél veel toekomst in Willebroek, maar we moeten durven ondernemen.”

“Een jaar geleden startte ik een klein winkeltje in dameskleding in onze eigen woning in Kapelle-op-den-Bos. Maar ik kreeg klanten moeilijker overtuigd om een woonhuis binnen te stappen, daarom kocht ik dit winkelpand in de August Van Landeghemstraat.”

“Ik ken het Willebroekse handelscentrum vrij goed omdat ik 10 jaar lang de boekhouding deed in een andere winkel. Nu was het tijd om ook zelf de sprong te wagen. Er wordt vaak gezegd dat er te veel leegstand is in deze gemeente, maar er zijn ook nog heel wat mooie winkels. En als niemand iets doet met de vrije ruimte, verandert er zeker niets.”

“Ik verkoop dameskleding van maat 34 tot 52. Vooral die grote maten zijn voor mij een uitdaging, ik vind het moeilijker om dit publiek in te schatten. Dat maakt het natuurlijk ook boeiend, maar tips van klanten zijn zeker welkom!”

Teugels houdt naast de kledingzaak ook haar job als verkoopster van Victoria-juwelen. “Ik wil de twee samenbrengen door bijvoorbeeld ‘s avonds ‘privéshopping’ voor groepen vriendinnen aan te bieden.”

Teugels en haar man hebben samen vier kinderen, die combinatie wordt een uitdaging. “Het zal heel wat planning vragen om alles rond te krijgen. Daarom stemde ik de openingsuren af op mijn gezin: van 10 tot 17 uur, zodat ik daarna nog tijd heb om iedereen naar de juiste training of hobby te brengen. Op zondag en maandag blijft de winkel dicht.”

Infinity Fashion, August Van Landeghemstraat 7 in Willebroek is open vanaf 16 februari om 10 uur, de eerste vijftig kopende klanten krijgen een gratis toiletzak.