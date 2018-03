Nieuw park zoekt toffe naam 14 maart 2018

02u28 0

De gemeente Willebroek gaat op zoek naar een naam voor het gloednieuwe park, dat op dit moment wordt aangelegd aan de Schoolweg. "Het geheel wordt zo'n 10.000 vierkante meter groot, en zorgt zo meteen voor heel wat extra groen, pal in het centrum. We zoeken voor deze leuke plek ook een leuke naam, en vragen hulp aan de inwoners van Willebroek. Zij kunnen tot eind maart ideeën aanbrengen, op basis van deze voorstellen en een bijhorende motivering zal een gemeentelijke werkgroep een 'shortlist' samenstellen. Uit die reeks voorstellen zal een definitieve keuze gemaakt worden, de knoop wordt ten laatste in de loop van de maand juni doorgehakt. Wie dé perfecte naam voor ons nieuwe park weet, kan tot eind maart mailen naar info@willebroek.be of het idee bezorgen aan het onthaal in het Administratief Centrum." (EDT)