Nieuw park heet 'Brouwershof' 23 juni 2018

Het nieuwe park aan de Schoolweg in Willebroek heet 'Brouwershof'. "We lieten de inwoners stemmen en die naam werd met 53,4 % duidelijk het meest gesmaakt. Op de tweede plaats eindigde 'Park van de Toekomst', met 25,7%, 'Centrumpark' sloot het rijtje met 20,9%", zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA). Het nieuwe park werd aangelegd ter hoogte van de bibliotheek van Willebroek, tussen de Schoolweg en de Stationsstraat. Tijdens de Kanaalfeesten dit weekend is het nieuwe park meteen de locatie van het Cultuurpodium. (EDT)