Negen illegalen ontdekt bij logistiek bedrijf

Op het terrein van logistiek bedrijf ODTH aan de Victor Dumonlaan in Klein-Willebroek zijn gisteren negen illegalen aangetroffen. Het waren medewerkers van het bedrijf die de ontdekking deden. De lokale politiezone Mechelen-Willebroek is opgeroepen. "De negen verkeerden allen nog in een goede gezondheid", luidt het. "De personen zijn meegenomen naar het politiekantoor. Ze kregen er verzorging, eten en drinken."





Over de nationaliteit van de illegalen is voorlopig nog niets gekend. Ze zijn ter beschikking gesteld van de dienst Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. De trucker is verhoord. Wat de eindbestemming van de illegalen was, is nog niet geweten. Mogelijk waren ze op weg naar Engeland, een populaire bestemming voor mensen die een nieuw leven willen opbouwen in Europa. (TVDZM)