N16 afgesloten voor herstellingen Els Dalemans

13 december 2018

18u31 0 Willebroek De Koning Boudewijnlaan (N16) in Willebroek en Mechelen wordt van maandag 17 tot en met zondag 23 december gedeeltelijk afgesloten voor herstellingen. Het verkeer richting de A12 moet een plaatselijke omleiding volgen.

“Tussen de rotonde met de Mechelsesteenweg en de rotonde met de Blaasveldstraat zijn lokale betonherstellingen nodig in de richting van de A12”, zegt Jef Schoenmaekers van Wegen en Verkeer Antwerpen.

“Tijdens die klus is de N16 afgesloten in de richting van de A12. Het verkeer volgt een lokale omleiding via de Mechelsesteenweg (N183) en de Tisseltbaan/Blaasveldstraat. In de richting van de E19 blijft de N16 open.”

“De werken zijn erg weersgevoelig, dit wil zeggen dat we de planning nog kunnen wijzigen als de weersomstandigheden erg ongunstig worden. Het nieuwe beton moet ook een tijdlang uitharden. Automobilisten zullen dan geen werfactiviteit zien, maar de werfzone blijft wel afgesloten.”