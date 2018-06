N-VA stelt nieuwe kandidaten voor 01 juni 2018

De Willebroekse N-VA-afdeling stelt 11 nieuwkomers voor die in oktober mee naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken. Uitbaatster van Annita's Pub Annita De Deckers is één van hen, net als voormalig uitbaatster van frituur 't Barakske Jenny Moeskops, zelfstandig onderneemster Veronique De Wever en onderwijzeres Sonja Somers. Verder vullen ook specialiste in de sociale sector Solange Cluydts, zorgkundige Carine Praet, studente Joy Marien en Sofie Segers - actief in de telecombusiness - de lijst.





Ondernemer

Tussen al dat vrouwelijk geweld zijn ook enkele mannen terug te vinden. Jeroen De Jonghe is zaakvoerder van informaticazaak Okapi, Alain Aelbrecht is ondernemer en Filip Mertens is champagneproducent. Eerder maakte N-VA Willebroek al bekend dat burgemeester Eddy Bevers opnieuw de lijst zal trekken, nieuwkomer Ilse Lenvain krijgt de tweede plaats en Leo Walbers wordt lijstduwer. (EDT)