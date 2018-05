Mobibus en workshops sturen leerlingen veiliger het verkeer in 08 mei 2018

02u49 0

In het Atheneum Willebroek stond alles maandag in het teken van verkeer en mobiliteit. "We kregen de Mobibus en de Fastrada Roadshow op bezoek", zegt leerkrachte Sofie Rillaerts. "De Mobibus is een mobiele interactieve tentoonstelling over verkeersveiligheid, die onze leerlingen meer leert over de dode hoek, zichtbaarheid in het verkeer, verplaatsingen met de fiets of bromfiets... De workshops van de Fastrada Roadshow van de Karel de Grote Hogeschool focusten op duurzame mobiliteit, autotechnologie en alle daarbij horende wetenschappen zoals wiskunde, chemie en fysica." (EDT)