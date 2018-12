Merkwaardigste tamme kastanjelaar van het land opnieuw gemeten Omtrek: 8,42 meter - hoogte: 34 meter - kruinomtrek: 45 meter Els Dalemans

03 december 2018

Met een omtrek van 8 meter en 42 centimeter, een hoogte van zo’n 34 meter en een kruinomtrek die geschat wordt op 45 meter is de tamme kastanjelaar van Blaasveld (Willebroek) een van de diksten van het land. “De boom staat op privédomein, alleen de schoolkinderen mogen hem uitzonderlijk bezoeken”, zegt Dirk Cortebeeck.

Jarenlang al verzamelt Cortebeeck alle mogelijke informatie over de geschiedenis van Blaasveld. “Ons dorp heeft een heleboel prachtig erfgoed. Het meest unieke object is onze tamme kastanjelaar of ‘castania sativa’ die op het kasteeldomein staat. Het gaat hier niet om het allerdikste exemplaar van het land, maar hij staat in die lijst toch mee bovenaan. Sowieso is deze boom het meest merkwaardige exemplaar, vooral de gedraaide vorm waarin zijn stam is gegroeid maakt hem zo bijzonder. De boom werd als beschermd monument geklasseerd in 1978”, zegt Cortebeeck.

“De boom is niet zomaar te bezoeken, omdat hij op privédomein staat. De eigenares laat wel - om de 3 tot 4 jaar - de leerlingen van de Blaasveldse basisschool Sint-Joris toe om de kastanjelaar te bezoeken en de kastanjes te rapen. Dat is voor de inwoners van Blaasveld al decennialang de enige manier om tot bij deze uitzonderlijke boom te geraken. Wij - een boswachter van Natuur en Bos en ikzelf - profiteerden van de gelegenheid om met de hulp van de kinderen een nieuwe meting te doen. De omtrek van de tamme kastanjelaar is op dit moment 8,42 meter, gemeten op de officiële meethoogte van 1,30 meter. De hoogte van de boom bedraagt ongeveer 34 meter, de kruinomtrek wordt geschat op ruim 45 meter.”

“We weten niet hoe oud onze tamme kastanjelaar exact is, in één bron wordt beschreven dat deze boom op het domein staat sinds ongeveer 1700. Volgens andere geschriften werd hij er pas jaren later geplant bij een heraanleg van het kasteelpark, maar dit kan ik maar moeilijk geloven. Bij de meting van 1942 had de tamme kastanjelaar immers al een omtrek van 6,30 meter en in 1977 maar liefst 7,40 meter en een kroondiameter van 28 meter. Onze kanjer is de voorbije jaren dus weer flink gegroeid. De spanbanden die eerder om de stam werden aangebracht, zijn ondertussen helemaal mee ingegroeid.”

“Deze boomsoort werd door de Romeinen geïntroduceerd en is dus oorspronkelijk niet inheems. Ondertussen is hij gelukkig wel ‘ingeburgerd’ en het gaat om een soort van sterke overlevers. Dat merken we ook bij ons exemplaar, dat mogelijk zo groot is geworden door de ligging vlakbij de Grootbroekloop. De bodem is daar erg vochtig en de wortels van deze boom zitten ondertussen al enorm diep in de grond. Deze combinatie maakt dat onze kastanjelaar ook bij het extreem droge weer van de voorbije zomervakantie niet in de problemen komt, in tegenstelling tot vele andere bomen.”

Ondanks de indrukwekkende cijfers is de tamme kanstanjelaar van Blaasveld niét de dikste van het land. “Het dikste exemplaar staat op het kasteeldomein van Vlinderhoute. Deze boom zou geplant zijn in 1654, en had in 2003 al een omtrek van maar liefst 9,06 meter”, besluit Cortebeeck.

