Melkboer treft levenloze vrouw aan

Een melkboer in Willebroek heeft gisteren het levenloze lichaam aangetroffen van een 78-jarige vrouw. Dat gebeurde in de Rupellaan in het centrum van Willebroek. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. Voor de vrouw kon geen hulp meer bieden. Ze was ter plaatse overleden. Ook de lokale politie werd erbij gehaald. Die stelde een perimeter in en lichtte het parket in. Een deskundige, een wetsgeneesheer en het labo werden ter plaatse gestuurd. Het gaat om een accidenteel ongeval. (TVDZM)