Meisje (13) bevangen door CO tijdens douchen Willebroek Een dertienjarig meisje uit de Vennestraat in Willebroek is bevangen geraakt door CO terwijl ze in de douche stond. De tiener verloor het bewustzijn en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Mogelijke oorzaak van de vergiftiging is een defecte boiler.

Het was de moeder die alarm sloeg donderdagavond nadat ze plots een luide bonk uit de badkamer hoorde. "Ik ben gaan kijken, mijn dochter lag bewusteloos op de grond. Ik heb dan mijn zoon geroepen en hij heeft haar opgepikt en naar de sofa in de living gebracht", vertelt de moeder. Net voor de hulpdiensten arriveerden, was de tiener weer bij bewustzijn. Meteen werd duidelijk dat het niet om een ongelukkige val ging maar om een mogelijke CO-vergiftiging.





Brandweermannen voerden metingen uit en er werd een te hoge CO-waarde vastgesteld. De woning werd afgesloten. De medische diensten namen de dertienjarige mee naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem. Uit voorzorg werden ook de achttienjarige broer en moeder van de tiener overgebracht naar het ziekenhuis. Naar verluidt mochten zij donderdagavond het ziekenhuis al verlaten. Het meisje werd in de loop van vrijdag ontslagen.





Vermoedelijk ligt een boiler in de badkamer aan de oorzaak van de CO-vergiftiging. Zowel de boiler als een gasketel in de kelder werden verzegeld. Een erkende installateur moeten beide toestellen nu nakijken. Nadien zal de brandweer opnieuw metingen uitvoeren. (TVDZM)