Mathis maakt viergeslacht compleet 16 mei 2018

De kleine Mathis , geboren op 26 april, heeft voor het eerste viergeslacht in de familie gezorgd. Dat werd door de verschillende generaties mannen uitgebreid gevierd met hun favoriete bier. "Mathis werd 'gebrouwen' door Jeroen en Yvi, zijn papa Jeroen is op zijn beurt de zoon van Rudi en Marleen" zegt kersverse mama Yvi Vermeulen. "Vake Rudi is dan weer het resultaat van de liefde tussen Louis en Clemence, en opa Louis werd 'gebrouwen' door Gustaaf en Clotilde."





