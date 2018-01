Maria Siebens krijgt 'Groene Pluim' 02u31 0 Foto Els Dalemans

De negentigjarige Maria Siebens is de winnares van de Groene Pluim van de Willebroekse Groen-afdeling. Met de 'Groene Pluim' zet Groen Willebroek duurzame en sociale projecten of initiatiefnemers in de kijker, om zo anderen te inspireren om ook hun steentje bij te dragen. Dit jaar werd Maria Siebens in de bloemetjes gezet. Zij zet zich al veertig jaar in voor de lokale Wereldwinkel en de Willebroekse 11.11.11.-actie. Siebens nam haar Pluim in ontvangst tijdens de Babbelborrel van Groen Willebroek, uit handen van Vlaams Parlementslid Imade Annouri





(EDT)