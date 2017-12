Mannen slaan tiener kaakbreuken 03u03 2

Twee jongeren riskeren twee jaar cel voor een volgens het parket 'zware afranseling' in mei. De beklaagden zouden ter hoogte van het station hun slachtoffer meegelokt hebben met een smoesje. Vervolgens vielen er klappen en stampen. Het slachtoffer liep twee kaakbreuken op en verwondingen aan zijn tandvlees. Een dag nadien ging de moeder van het slachtoffer klacht indienen bij de politie. Even later volgde nog een incident. "Ze bedreigden de jongeman. Een van hen zei dat ze hem zouden opzoeken en een revolver tegen het hoofd van de beklaagde zouden duwen indien ze moesten boeten voor hun daden", zei de openbaar aanklager gisteren op zitting. Een van de daders vroeg een werkstraf, zijn kompaan de vrijspraak. Hij beweerde niets met de feiten te hebben te maken. Vonnis op 17 januari. (TVDZM)