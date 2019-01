Man voor de rechter na doodsbedreigingen tegenover jeugdrechter Tim Van der Zeypen

07 januari 2019

15u25 3 Willebroek Michael N. (44) uit Willebroek moest zich vanmorgen komen verantwoorden voor de correctionele rechter. Kort nadat zijn dochter geplaatst werd, bedreigde M. de jeugdrechter met de dood. “Ik besef inmiddels dat ik te ver ben gegaan”, zei hij vanmorgen op zitting.

De veertiger moest eind juni samen met zijn minderjarige dochter bij de jeugdrechter komen voor een kameroverleg. Toen dat niet verliep zoals de veertiger het had gehoopt en zijn dochter door de jeugdrechter werd geplaatst, werd M. agressief. “Meneer liep boos naar buiten en werd achternagezeten door de politie”, vertelde procureur Karel Berteloot. “De man riep doorheen het hele gerechtsgebouw dat hij de rechter zou opwachten en doden. Hij zou ook een bom maken en deze laten ontploffen.” Gelet op de zware bedreigingen, werd de 44-jarige M. gearresteerd en voorgeleid voor onderzoeksrechter Philippe Van Linthout. Die besloot om hem aan te houden, maar hij werd na verhoor opnieuw vrijgelaten onder zeer strikte voorwaarden.

Begrip

Vanmorgen verscheen de veertiger voor de rechter. Hij moest er zich verantwoorden voor het mondeling uiten van doodsbedreigingen. Het parket toonde wel enig begrip voor de situatie. “Ik begrijp dat het emotioneel is en ik begrijp dat het niet gemakkelijk is voor een vader om dit te aanhoren”, ging procureur Berteloot verder. “Maar jouw woede dan richten op een jeugdrechter is een brug te ver.” De procureur, die ook rekening hield met het blanco strafblad van beklaagde, vorderde een opschorting van straf. Alleen zag hij dat graag gekoppeld aan enkele voorwaarden. “Waaronder bijvoorbeeld het volgen van een cursus agressiebeheersing”, besloot procureur Berteloot. “Op die manier kunnen dergelijke incidenten in de toekomst mogelijks voorkomen worden .”

Te veel geworden

Beklaagde verdedigde zichzelf en ontkende de feiten niet. “Wat ik die dag gedaan heb, is helemaal niet goed te praten”, vertelde de 44-jarige aan rechter Theo Byl. “Alleen is alles die dag en op dat moment me gewoon te veel geworden.” De veertiger voegde er verder nog aan toe helemaal niet gedacht te hebben dat de jeugdrechter zijn dochter zou plaatsen. “Toen ik dat hoorde, ben ik over de rooie gegaan”, besloot de veertiger. Hij vroeg aan de rechter om zijn blanco strafregister te behouden. Alleen leek hij niet helemaal akkoord te zijn met de opgelegde voorwaarden. Rechter Theo Byl velt op 4 februari een vonnis. Voor hij de zaak in beraad nam, gaf hij de veertiger nog een raad mee: “Richt jouw frustraties in de toekomst beter op jezelf in plaats van die op de rechter te richten”