Man van 93 in park overvallen 27 juni 2018

Willebroek De gemeente belooft extra camera's aan het nieuwe park 'Brouwershof' na een brutale straatroof op een 93-jarige man.

"Totaal onaanvaardbaar", reageert Eddy Bevers (N-VA) op de brutale straatroof op een bejaarde man maandagnamiddag. De man was aan het wandelen in het park toen plots een of meerdere onbekenden de man benaderden. "Hij werd geslagen tegen het hoofd en raakte gewond. De man moest zelfs met een ambulance worden afgevoerd", vertelt een vertrouwenspersoon van het slachtoffer. Het slachtoffer moest genaaid worden aan het oor. Hij was erg aangedaan van de feiten. De burgemeester wil graag een gesprek met het slachtoffer en hoopt dat de dader of daders snel gevat kunnen worden. "Ik stel alles in de mogelijkheid om deze man of mannen te identificeren." Bevers belooft verder ook nog camera's. "Na deze feiten hebben we beslist om nu al tijdelijke mobiele camera's te plaatsen", gaat de burgervader verder. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek gestart. (TVDZM)