Man toont spijt na veroordeling voor belaging TVDZM

21 januari 2019

17u00 0 Willebroek Een man uit Willebroek die gedurende een jaar lang verschillende berichten stuurde naar zijn ex, kreeg in 2016 een opschorting gekoppeld aan voorwaarden. Hij werd toen schuldig bevonden aan belaging. Alleen hield beklaagde zich na het vonnis niet aan zijn voorwaarden.

Zo was er onder meer totaal geen contact meer tussen de Willebroekenaar en het justitiehuis. Het parket herriep daarom de strafmaat en daagde de man opnieuw voor de rechter. Deze keer vorderde het parket een celstraf van tien maanden en een geldboete van 900 euro. “Mijn cliënt ging toen door een moeilijke periode en kon die relatie moeilijk verwerken. Intussen begrijpt hij dat hij verkeerd bezig was”, zei zijn raadsvrouw Sylke Vankeerberghen. Zij pleitte gisteren voor een milde straf.

Volgens haar sukkelde beklaagde na het vonnis in een depressie en was de situatie volgens hem uitzichtloos. “Hij was het geloof en de hoop dat hij nog kon worden geholpen totaal verloren”, besloot meester Vankeerberghen. “Het is helemaal niet zoals het parket denkt. Meneer dacht dat hij niet kon worden begeleid. Inmiddels gelooft hij er opnieuw in.” Vonnis volgt binnenkort.