Man sloeg zwangere vriendin na discussie op de bus Tim Van der Zeypen

21 februari 2019

08u15 0 Willebroek De 36-jarige Noraden E.M. uit Willebroek riskeert een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van vierhonderd euro. De dertiger stond terecht voor partnergeweld. Hij sloeg zijn vrouw die op dat moment vier maanden zwanger was.

De politie moest midden november 2018 ingrijpen nadat omstaanders hadden gebeld. Zij hadden gezien hoe de 36-jarige zijn vrouw had geslagen terwijl ze op de bus zaten en hoe de dertiger zijn woede nadien op een pendelaar afkoelde. Zowel de vrouw als de pendelaar raakten gewond. “Beklaagde en zijn vrouw hadden ruzie gekregen en mevrouw wou bij een halte afstappen. Iets wat beklaagde niet wou. Hierop werd hij agressief”, vertelde procureur Lieselotte Claessens. “De vrouw werd op het hoofd geslagen.”

Toen een pendelaar - die achter het koppel op de bus zat - ingrijp, kreeg ook die man enkele klappen. “Dat deed ik omdat ikzelf het slachtoffer werd van enkele slagen. Ik heb enkel gereageerd uit wettige zelfverdediging”, klonk het in zijn verklaringen aan de politie. “Weinig geloofwaardig’”, repliceerde procureur Claessens. “Op de camerabeelden zijn de gelaatsuitdrukkingen duidelijk zichtbaar. Hier is geen interpretatie mogelijk.” Het parket eiste een celstraf van vijftien maanden met probatie-uitstel. Ze hield onder meer rekening met het gevulde strafregister waarop negen veroordelingen staan die duidelijk wijzen op agressieproblemen. “Gaande van weerspannigheid tot slagen en verwondingen”, besloot Claessens.

Drugs- en alcoholprobleem

“Ik schaam me voor wat er is gebeurd”, vertelde de dertiger uiteindelijk aan rechter Suzy Vanhoonacker. “Ik ben intussen tot het besef gekomen dat ik moet werken aan mezelf en aan de relatie.” Volgens zijn vrouw reageert hij agressief telkens hij dronken is of drugs heeft genomen. De raadsman van E.M. legde dan ook stukken neer waarin hij aantoonde dat de dertiger binnenkort kan worden opgenomen voor zijn drugsproblematiek. Hij vroeg een straf met probatie-uitstel. “Zijn vrouw staat op het punt om te bevallen en zij is de taal niet machtig”, klonk het. “Zij is dan ook afhankelijk van mijn cliënt.”