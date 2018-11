Man schuldig aan drugsbezit: “Ik kan geldboete niet betalen. Ik heb twaalf kinderen” TVDZM

De rechter in Mechelen heeft een 45-jarige man schuldig bevonden aan drugsbezit. Hij werd aangetroffen met twee bolletjes cocaïne. De drugs werden gevonden in 2017 toen hij dronken was en de openbare orde verstoorde. De veertiger uit Willebroek ontkende de feiten niet, maar hij betaalde zijn minnelijke schikking niet waardoor de zaak op zitting kwam. “Bovendien liet meneer verstek gaan”, klonk het nog vorige maand. “Hierdoor werd de straf effectief opgelegd.” Beklaagde kreeg destijds een celstraf van drie maanden en een geldboete van 8.000 euro effectief. “Te streng”, vond de 45-jarige. “Bovendien kan ik die geldboete onmogelijk betalen. Ik heb twaalf kinderen.” Hierop tekende hij verzet aan. De rechter toonde deze keer iets meer medeleven en legde de straf met probatie-uitstel op.