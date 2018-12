Man rijdt parkeerwachter aan:

“Hij sprong op mijn motorkap” TVDZM

17 december 2018

15u25 0 Willebroek Mechels procureur Nele Van Looy vorderde een celstraf van zes maanden met uitstel tegen Arnulfo R. uit Willebroek. De man stond terecht het bewust aanrijden van een parkeerwachter. “Aangereden? Hij sprong op mijn motorkap”, klonk het.

De feiten dateren van begin dit jaar. Beklaagde verliet toen de parking van dancing Willy’s Moustache. Daarbij zou hij een voertuig aangereden hebben en wilde hij vluchtmisdrijf plegen. “Een parkeerwachter had dit gezien en wilde hem staande houden. Hierbij reed hij de man aan en sleurde hij die mee op zijn motorkap”, aldus Van Looy. “De man viel op de grond en raakte als bij wonder niet gewond.” Beklaagde reed vervolgens met hoge snelheid weg. Het was pas later dat beklaagde kon worden geïdentificeerd.

R. ontkende de feiten. Op zitting werd de opzettelijkheid in ieder geval fel betwist. “De parkeerwachter is op de motorkap gesprongen, mijn cliënt heeft hem niet opzettelijk aangereden”, zei de raadsvrouw van R. De verdediging ging voor de vrijspraak en ondergeschikt een opschorting. “Mijn cliënt werd bij de polsen genomen en hij voelde zich bedreigd. Hierop is hij in zijn auto gestapt en weggereden.” Ook de aanrijding werd betwist. Volgens de verdediging heeft het voertuig van R. parkeersensoren. “Een aanrijding had hij dus opgemerkt”, besloot de advocate. “Bovendien was er nergens schade te zien.”

Vonnis in de zaak volgt op 14 januari.