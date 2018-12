Man (39) stal steeds opnieuw alcohol TVDZM

20 december 2018

12u40 0 Willebroek Een 39-jarige man uit Willebroek riskeert een celstraf van acht maanden alsook een geldboete van 150 euro effectief. De dertiger moest zich komen verantwoorden voor een reeks winkeldiefstallen.

De man ging op verschillende dagen in april 2018 steeds langs bij buurtwinkel Okay. Keer op keer stal hij alcoholische dranken. “Van flessen gin en wodka tot porto en whisky”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens. In totaal konden zeker vijf winkeldiefstallen gelinkt worden aan beklaagde. Telkens gebruikte hij ook dezelfde manier om de alcohol te stelen. “Tijdens het winkelen stak hij de flessen drank in een rugzak die hij bij zich hield tijdens boodschappen doen”, verduidelijkte procureur Claessens nog. Alle diefstallen konden gefilmd worden. Bij de laatste diefstal werd hij opgepakt en opgesloten in de gevangenis. Voor de onderzoeksrechter ging hij over tot bekentenissen. “Ik stal de drank omdat ik een drankprobleem heb”, zei de dertiger destijds. “Ik heb al verschillende keren geprobeerd om er iets aan te doen maar zonder succes.” De man moest zich vanmorgen komen verantwoorden op de rechtbank maar stuurde zijn kat. Vandaar ook de strenge effectieve celstraf van het parket. “Bovendien werd hij al vier keer veroordeeld door de politierechter en drie keer door een correctionele rechter. Dit destijds omwille van drugs, wapendracht en diefstal”, besloot Claessens. Een vonnis in de zaak volgt op 16 januari.