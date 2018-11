Man (26) slingerde whiskyfles naar meisje haar hoofd OOG KON GERED WORDEN - PARKET EIST EFFECTIEVE CELSTRAF Tim Van der Zeypen

29 november 2018

12u35 0 Willebroek Een 26-jarige man uit Aalst riskeert achttien maanden effectief. In oktober 2014 sloeg hij met een fles Jack Daniëls in de hand een Antwerpse (24). De vrouw raakte ernstig gewond aan het oog en moest met spoed geopereerd worden. Zij stelde zich vanmorgen burgerlijke partij. De verdediging betwistte de feiten niet: “Maar zij deelde als eerste vuistslag uit.”

Ruim vier jaar geleden moesten de hulpdiensten omstreeks 6.00 uur uitrukken naar dancing Carré in WIllebroek. Beklaagde had kort daarvoor de fles sterke drank naar het hoofd van de vrouw geslingerd. De gevolgen waren ernstig. De jonge vrouw liep verwondingen op aan het oog en dreigde het te verliezen. Diezelfde ochtend nog moest de twintiger met spoed geopereerd worden. Vier maanden lang kon de jonge vrouw niet gaan werken. “Haar oog kon inmiddels gered worden”, vertelde haar raadsvrouw Noortje Huybrecht op zitting. De feiten lieten een diepe indruk achter. Ze stelde zich burgerlijke partij en eiste vanmorgen een schadevergoeding van ongeveer 25.000 euro.

De jonge vrouw woonde de behandeling van de zaak niet bij. Beklaagde deed dat wel. Hij bleef lange tijd onbekend. “Na de feiten sloeg hij op de vlucht. Het was pas na een opsporingsbericht van de politie dat de jongeman geïdentificeerd kon worden”, zei de openbaar aanklager. De 26-jarige Aalstenaar bood zichzelf aan bij de politie en verbleef na zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter enkele dagen in de gevangenis. Vanaf zijn eerste verklaring werkte hij mee en gaf hij de feiten toe. Alleen beweerde de Oost-Vlaming uitgelokt te zijn. “Kort voor de slag werd hij als eerste geslagen op de slaap en werd hij uitgescholden voor ‘Makak’. Hij heeft daarop gereageerd en geslagen. Met die fles in zijn hand”, vertelde zijn raadsman Jeroen D’hondt.

De burgerlijke partij ontkende die bewering. Zij en het parket steunden zich op verklaringen van objectieve getuigen. “Dit gaat om zinloos geweld nadat zij hem heeft afgewezen”, klonk het nog op zitting. De verdediging ontkrachtte die verklaringen dan weer en zwaaide met de resultaten van de wedersamenstelling. “Die waren niet zo objectief zoals verteld werd door het parket. Bepaalde getuigenissen waren pure verzinsels”, aldus de strafpleiter. Het parket vorderde een effectieve celstraf van achttien maanden en een geldboete van 600 euro. De verdediging vroeg een opschorting van straf.

“Mijn cliënt heeft hier ook onder geleden”, besloot de meester D’hondt. “Hij kreeg de stempel van een Makak die in een dancing de vrouwen niet gerust kan laten en hen vervolgens aanvalt. Hij is moeten gaan lopen, heeft zijn studies moeten stoppen en kreeg doodsbedreigingen.” Beklaagde bood uitgebreid zijn excuses aan. “Ik was jong en zat. Het is geen excuus. Dit had niet mogen gebeuren.” Sinds de feiten werd er geen discotheek meer bezocht. Een vonnis volgt op 3 januari.