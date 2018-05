Mama's krijgen roos, cava en kus van een Romeo 14 mei 2018

Cava, een roos, kusjes en een Romeo: de handelsvereniging Willebroek Winkelhart weet hoe je een mama moet verwennen voor Moederdag. Op zaterdag werden alle winkelende mama's aan het Louis De Naeyerplein getrakteerd op een glaasje cava, een roos en drie kussen van een handelaar of 'Romeo' Davy Gilles. "Vorig jaar zijn we met deze actie gestart en waren er zo'n 200 mama's van de partij", zegt Paul Stuer van Optiek De Leener. "Dit jaar hebben we voor onze kussen de hulp ingeschakeld van drie modellen en Davy Gilles van De Romeo's. Dat heeft zijn effect niet gemist. Dit jaar kregen 350 vrouwen een glaasje cava, drie kussen en een roos." Voor de vaders uit de regio die zich nu uitgesloten voelen, is er goed nieuws. "Met Vaderdag volgt er een nieuwe actie. We hebben een aantal leuke ideeën, maar die houden we voorlopig geheim." (AVH)