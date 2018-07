Magazijn Carrefour gaat in vlammen op WINKEL EN VIER BOVENLIGGENDE FLATS LOPEN ROOKSCHADE OP TIM VAN DER ZEYPEN

23 juli 2018

02u32 0 Willebroek In het magazijn van supermarkt Carrefour Express aan de Breendonkstraat in Willebroek is zaterdagavond brand uitgebroken. De bewoners van vier aanpalende flats konden zelf hun woningen verlaten. Een persoon die in de winkel was, raakte bevangen door de rook.

De brand brak zaterdag rond 17 uur uit. De vlammen verspreidden zich razendsnel. Medewerkers van de supermarkt verwittigden de hulpdiensten. "Bij onze aankomst sloegen de vlammen al naar buiten", vertelt kapitein Jeroen Van Ackerbroeck bij brandweerzone Rivierenland. "De brand situeerde zich in een achterbouw met een bureeltje, materiaal en koopwaren. Die ging volledig in de vlammen op", aldus Van Ackerbroeck.





De supermarkt liep enkel rookschade op. Om het pand te kunnen ventileren werd het rolluik aan de inkom open geslepen. "Of de producten in de supermarkt aangetast werden door de rook, moet nu worden nagekeken", vertelt burgemeester Eddy Bevers (N-VA). "De zaakvoerders willen hun winkel wel zo snel mogelijk weer openen."





Iedereen in de supermarkt kon tijdig de winkel verlaten. Ook in de supermarkt zelf raakte iedereen tijdig buiten. Een persoon die in de winkel was, werd overgebracht naar het ziekenhuis. Die raakte niet gewond maar ademde te veel rook in en kreeg er extra zuurstof toegediend.





Konijnen en hond gered

De hevige rookontwikkeling veroorzaakte niet alleen geurhinder in de buurt, maar gaf ook problemen in de vier flats in het aanpalende appartementsgebouw. Bewoners van drie flats waren al geëvacueerd nog voor de aankomst van de brandweer. "De bewoonster van de vierde flat was op vakantie", zegt burgemeester Bevers. De brandweer kon de huisdieren, waaronder enkele konijnen en een hond, nog uit de appartementen halen. Zij stellen het allemaal goed.





De flats liepen geen brandschade op. Het bleef bij roetschade en heel wat geurhinder. "Na de bluswerken hebben we CO-metingen uitgevoerd in die flats", vult brandweerkapitein Van Ackerbroeck aan. "Die evolueerde in de positieve richting." De woningen werden niet onbewoonbaar verklaard, toch zochten de bewoners andere oorden op. Allen konden terecht bij familie.





Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, moesten de pompiers nog lange tijd nablussen. "We hebben ook besloten om de achterbouw af te breken", besluit Van Ackerbroeck. "Op die manier waren we zeker dat we alle vuurhaarden geblust hadden."





Printer

De oorzaak van de brand is accidenteel. Uit het verslag van de branddeskundige die gisteren langskwam, blijkt dat een printer in brand gevlogen is. De vlammen sloegen daarbij over naar het samengeperst papier aan de achterkant van de supermarkt." zegt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens.