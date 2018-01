LVT knoopt weer aan met winst 02u31 0

Logistieke partner LVT in Willebroek moet na jaren van inkrimpen in 2018 opnieuw groeien. Moederbedrijf Groupe Charles André stelde daartoe Bryan Beutels (31), voormalig commercieel directeur Distrilog Group, aan als hoofd van het bedrijf. LVT boekte in 2017 voor het eerst in jaren een operationele winst en vernieuwde de vloot. Volgens Beutels zijn de basisbeginselen aanwezig om te groeien. "Er is namelijk een trouwe klantenbasis, een sterk team van mensen en de steun vanuit de groep." Al geeft hij meteen ook aan dat het niet vanzelfsprekend zal zijn "gezien de krimpende markt van brandstoffen en de sectorproblematiek rond chauffeurs".





"Logisch dat we dus inzetten op diversificatie, vernieuwing van onze vloot en het investeren in menselijk kapitaal. We houden alvast rekening met een groei met dubbele cijfers tegen 2019." LVT realiseerde vorig jaar een omzet van bijna 9 miljoen euro. Het bedrijf is gespecialiseerd in het vervoeren van vloeibare chemicaliën, brandstoffen, bouwmaterialen en containers. (WVK)