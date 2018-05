Lijsttrekker sp.a stapt over naar CD&V 03 mei 2018

Murat Öner, die al jaren in de Willebroekse gemeenteraad zetelt voor sp.a, stapt over naar CD&V. Vorige week nog maakte sp.a bekend dat Öner de lijst voor de provincieraadsverkiezingen - regio Mechelen zou trekken. "Veel is soms nog niet genoeg", reageert voorzitter van sp.a Willebroek Nick Van kerckhoven.





Het was CD&V-lijsttrekker Maaike Bradt die het bericht over Murat Öner de wereld instuurde: "Wij ijveren voor een maatschappij waar samenhorigheid, respect en vertrouwen heerst. Samen met Murat gaan we voor een Willebroek waar iedereen mee is", klonk het. Bij sp.a deed die mededeling echter de wenkbrauwen fronsen. "We zijn heel verbaasd en teleurgesteld over dit manoeuvre. Vorige week nog aanvaardde Murat de lijsttrekkersplaats voor de provincieraadsverkiezingen van Antwerpen, regio Mechelen. Die zetel was een zekerheid, maar blijkbaar niet genoeg", zegt Van kerckhoven. "Toen de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen werd gestemd, bleek zowel zijn eigen plaats als die van enkele anderen voor Murat niet te volstaan. In onze ogen kreeg hij wél een billijke plaats, en het is niet de stijl van onze ploeg om zomaar plaatsen af te dwingen. We hebben Murat dit ook duidelijk gemaakt, meteen daarna stuurt CD&V het bericht over zijn overstap de wereld in. Ik betreur deze gang van zaken, maar misschien is het maar beter zo." (EDT)