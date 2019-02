Lichtgewond na verkeersongeval A12 Antoon Verbeeck

16 februari 2019

20u57 0

De A12 in Willebroek was vanavond gedeeltelijk versperd na een verkeersongeval. Twee voertuigen kwamen omstreeks 18.40 uur met elkaar in botsing ter hoogte van de aansluiting Rupel-Kanaalzone. De brandweer kwam ter plaatse om uit één van de voertuigen een geknelde te bevrijden. Een inzittende liep lichte verwondingen op. De rechterrijstrook van de snelweg was een tijdje versperd, maar sinds 20.30 uur zijn alle rijstroken op het punt opnieuw berijdbaar.