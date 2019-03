Leerlingen wandelen voor het klimaat in pyjama Els Dalemans

15 maart 2019

17u38 0 Willebroek Zo’n 330 leerlingen van de Sint-Jorisschool in Blaasveld (Willebroek) trokken vrijdagnamiddag naar park Bel-Air voor een klimaatwandeling. Ze combineerden deze actie meteen met de pyjamadag van Bednet, en trokken daarom hun slaapkledij aan voor de tocht.

“Ook onze leerlingen liggen wakker van de klimaatproblemen, maar we organiseerden samen heel bewust een klimaatwandeling in plaats van een -mars. We willen immers niet focussen op het protest om wat niét gebeurt, maar op de zaken die we zelf in onze eigen omgeving kunnen veranderen”, zegt Tom De Wachter van de Sint-Jorisschool.

“Tijdens de wandeling door het park kregen de leerlingen allerlei nuttige tips: sluit de deuren, doof de lichten, neem vaker de fiets en minder de auto, draai de kraan dicht tijdens het poetsen van je tanden... We combineerden deze actie met de pyjamadag van Bednet, want ook daar zijn de kinderen enorm mee bezig. We trokken er dus op uit in onze nachtkledij. Er komt vaak veel tegelijk op de scholen af, vandaar deze combinatie (lacht). Maar we moedigen onze leerlingen aan om de actualiteit te volgen, dan is het ook maar logisch dat we daar samen mee aan de slag gaan.”