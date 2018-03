Leerlingen Sint-Jorisschool nemen intrek in vijf nieuwe klassen 21 maart 2018

Willebroek Trots huldigden de leerlingen van de Sint-Jorisschool in Blaasveld dinsdag hun vijf nieuwe en vernieuwde klassen in. "Met deze investering van 700.000 euro is er plaats voor 66 extra leerlingen. Dat was na de snelle groei van onze school hoognodig", zegt medewerker Tom De Wachter.

"We hebben tijdens deze verbouwingswerken de twee oudste lokalen van de school, die nog dateerden van eind 19e eeuw, helemaal vernieuwd. Zij krijgen de meest moderne isolatie en comfort, met nog een smartboard bovenop. In een tweede en derde fase werden nog drie extra klaslokalen gebouwd bovenop onze bestaande schoolgebouwen. We vonden het belangrijk om in de hoogte te kunnen werken, omdat we heel weinig vrije oppervlakte hebben om te spelen, terwijl dit zó belangrijk is", zegt De Wachter.





700.000 euro

"Aan de realisatie hangt een prijskaartje van 700.000 euro, waarvan 70 procent werd gedragen door Agion, het Vlaamse agentschap voor infrastructuur in het onderwijs. Door deze werken is de totale capaciteit van onze school nu gestegen met 66 leerlingen, goed voor 600 leerlingen verdeeld over onze vestigingen. We zijn op enkele jaren tijd gegroeid van twee naar drie klassen per leerjaar. Daarom verhuizen de modulaire units die in onze hoofdvestiging nu niet meer nodig zijn, naar onze andere school. Het volgende project dat op de agenda staat, is de vervanging voor de prefabklas van het derde leerjaar. Ook hier zullen we weer moeten wachten tot onze subsidie-aanvraag wordt goedgekeurd." (EDT)