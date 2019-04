Leerlingen schitteren in ‘Atheneum Willebroek‘s got talent!’ Els Dalemans

04 april 2019

13u40 0 Willebroek De leerlingen van Atheneum Willebroek stonden, naar jaarlijkse gewoonte, ook nu weer op de planken in de gemeentelijke feestzaal van Willebroek. Ze brachten er twee keer hun show ‘Atheneum Willebroek has got talent!’.

“Onze leerlingen hebben heel veel ongekende talenten, en die wilden we graag eens in de kijker zetten. Daarom organiseerden we onze eigen versie van het populaire ‘has got talent’-format”, zeggen begeleidende leerkrachten Danielle Janssen en Joyce De Voecht. “Naast zang en dans kregen we ook toneel te zien, ropeskipping, beatbox, turnen, rolschaatsen, goochelen... Leerlingen die niet graag op het podium staan, werkten achter de schermen mee.”

“Onze eerste voorstelling speelden we voor de Willebroekse GO!-scholen. De zesdejaars uit onze Willebroekse basisscholen kregen zelfs een eigen act in de show. Tijdens de tweede voorstelling toonden de leerlingen hun kunnen aan familie en vrienden.”

“Tijdens de voorbereidingen voor ‘Atheneum Willebroek has got talent!’ merkten we al hoe positief dit project is voor de teamgeest bij zowel de jongeren als de leerkrachten. Iedereen hielp meteen waar nodig, gaf positieve tips, .. en er werd heel spontaan samengewerkt door leerlingen uit de A- en B-stroom, die anders maar weinig contact hebben.”