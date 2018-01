Leerlingen Klim-Op krijgen nieuwe boeken 24 januari 2018

De leerlingen van freinetschool Klim-Op in Tisselt (Willebroek) zijn maar wat blij met het nieuwe boekenpakket van het Fonds Hugo Adriaensens. "We merkten dat ons boekenaanbod aan vernieuwing toe was. Met enkele recente aankopen van nieuwe boekenreeksen kregen onze kinderen duidelijk veel meer zin in lezen. Maar boeken kosten veel geld, daarom besloten we op zoek te gaan naar sponsors", zegt directeur Sara Borghys. "We konden in het verleden al rekenen op de steun van het Fonds Hugo Adriaensens voor de aankoop van boekjes voor leerlingen met dyslexie. Dat fonds steunt pedagogisch nuttig en verantwoorde projecten in Willebroek. We besloten opnieuw een dossier in te dienen en kregen een boekenpakket met een waarde van maar liefst 1.300 euro als geschenk."





