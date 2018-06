Leerlingen helpen De Meerpaal verhuizen 15 juni 2018

03u00 0 Willebroek Na maanden van voorbereiden was het gisteren eindelijk zover: de bewoners en het personeel van De Meerpaal in Willebroek zijn verhuisd. Het woonproject voor mensen met een beperking huist nu in het klooster van de zusters 'Dochters van Maria'.

"We konden voor onze grote verhuisoperatie rekenen op heel wat helpende handen: zo'n vijftig leerlingen van het Atheneum Willebroek kwamen mee dozen tillen en kamers inrichten. Verder was ook ons personeel van de partij en konden we rekenen op een tiental losse vrijwilligers. Zij verhuisden alles vanuit onze twee locaties - het voormalige gemeentehuis van Blaasveld en het gebouw in de Overwinningstraat - naar de Kerkstraat", zegt gedelegeerd bestuurder Raymond De Smedt.





"Voor het eerst zal iedereen samenwonen in één gebouw, voldoende ruim en voorzien van alle modern comfort. Onze bewoners werden tijdens deze verhuis allemaal getrakteerd op een daguitstap: de ene ging naar de cinema, de andere trok een dagje naar Planckendael... Zo besparen we hen de stress van het verhuizen. Donderdagavond werden ze allemaal in hun nieuwe thuis ontvangen met bloemen en cake, hopelijk heeft iedereen het hier snel naar zijn zin. Voor het grote publiek plannen we een feestweekend met een opendeurdag op 29 september en ons Meerpaalfeest op 30 september."





De Meerpaal kan in het klooster groeien van 24 naar 30 bewoners, aan de overkant van de straat komt het nieuwbouwproject 2020, voor nog eens 18 bewoners. (EDT)